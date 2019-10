Dank Steuerreform, geringer Arbeitslosigkeit und robustem Bevölkerungswachstum sind die Rahmenbedingungen für den US-Immobilienmarkt weiterhin positiv. Anleger haben aktuell die Qual der Wahl.Es gibt viele Gründe, derzeit in den USA zu investieren. Der größte Immobilienmarkt der Welt gilt als diversifiziert, transparent und auch hoch liquide. Die größte Volkswirtschaft der Welt überzeugt mit wirtschaftlich robusten Kennzahlen und einer positiven demografischen Entwicklung. Im Jahr 2018 betrug das Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (GDP) in den USA rund 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit wuchs die Wirtschaft deutlich stärker als in Deutschland (1,4 Prozent) und der Europäischen Union (2,0 Prozent). In den USA leben rund 327 Millionen Menschen. Alle 15 Sekunden kommt ein Einwohner hinzu, das sind 2,1 Millionen Menschen pro Jahr. Auch der amerikanische Arbeitsmarkt entwickelt sich seit Jahren positiv: Die Arbeitslosenquote lag im Juni 2019 bei 3,7 Prozent, nachdem sie im April auf historisch niedrige 3,6 Prozent gesunken war. Damit kann weiterhin von Vollbeschäftigung auf dem US-Arbeitsmarkt gesprochen werden.

