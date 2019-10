So schnell laufen die Glasfläschchen auf dem Transportband am Auge vorbei, dass der Betrachter keinem einzelnen davon folgen kann. Pro Minute führt die von SVM Automatik entwickelte Maschine 660 kleine medizinische Glasspritzen in das Inspektionssystem ein und entnimmt sie wieder: Die sterilen Glasbehälter werden dazu auf ein Tablett des Transportbandes gesetzt. Roboter greifen sich blitzschnell zehn Röhrchen auf einmal und heben diese dann zum Überprüfen der Glasqualität sicher in das Prüfsystem. Ist die Kontrolle beendet, werden die unbeanstandeten Behälter zum nächsten Prozessschritt transportiert.

Die äußerst kurzen Durchlaufzeiten gelten als Kernfunktion von Nestor, der von SVM Automatik gemeinsam mit der Muttergesellschaft Stevanato Group entwickelten Maschine. Zum Handhaben der filigranen Glasbehälter führen die Roboter elf Pick-and-Place-Zyklen in der Sekunde aus. Dadurch reduzierte sich die Scanzeit für jedes einzelne Teil von 4 ms auf 20 µs und damit auf ein Zwanzigstel der bisher erforderlichen Zeitspanne.

Ermöglicht hat diese hohe Verarbeitungsleistung die Servoantriebstechnik von Beckhoff - genauer: das modulare Multiachs-Servosystem AX8000 und die Servomotoren AM8000 im Zusammenspiel mit dem leistungsstarken Schaltschrank-PC C6920 und der Kinematik-Software von Twincat 3.

Standardisierte Maschinenplattform vereinfacht maßgeschneiderte Lösungen

SVM Automatik gilt mit derzeit etwa 120 Mitarbeitern und rund 215 Mio. DKK Umsatz in 2018 als einer der größten dänischen Maschinenbauer. ...

