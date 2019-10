Enttäuschende Einkaufsmanagerindex-Daten und schwache Vorgaben der US-Börsen belasten auch am Mittwoch den Dax. Neue Konjunkturdaten könnten den Dax ins Plus drehen.

Am heutigen Mittwochmorgen setz der Dax den Negativ-Trend vom Dienstag fort und startet mit 12.187 Punkten etwa 0,6 Prozent leichter in den vorletzten Handelstag der verkürzten Handelswoche.

Schwache Einkaufsmanagerindex-Daten aus Deutschland sowie aus den USA drückten den Leitindex am Dienstag tief in die Verlustzone: Der Dax war 1,3 Prozent leichter bei 12.264 Punkten aus dem Handel gegangen.

Auf der Tagesordnung am Mittwoch stehen Konjunkturdaten für Deutschland. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute legen ihre Gemeinschaftsprognose vor. Sie rechnen mit einem geringeren Wachstum als noch im Frühjahr. Weiterhin präsentiert die Europäische Zentralbank ihren Monatsbericht zum Anleihekaufprogramm.

Einzelwerte im Fokus

Grenke: Der Finanzdienstleister legt am heutigen Mittwoch 9-Monatszahlen vor. Noch im Juni stieg Grenke in den MDax auf und ersetzte die Papiere von Wacker Chemie. An der Börse lagen die Grenke-Papiere bis zu sechs Prozent höher.

Traton: Der Lkw-Bauer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...