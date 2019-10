Wirecard -1.78% finelabels (FLB1899): Oddo BHF erhöht Kursziel für Wirecard von €230 auf €240. Buy. (02.10. 08:04) >> mehr comments zu Wirecard: www.boerse-social.com/launch/aktie/wirecard McDonalds -0.21% JuergenWittich (VIC007): Ein Analyst von JPMorgan rechnet damit dass McDonald's das Umsatzprognose Wachstum in Q3 nicht erreicht haben könnte und hierdurch Enttäuschungspotential besteht. (02.10. 05:24) >> mehr comments zu McDonalds: www.boerse-social.com/launch/aktie/mcdonalds_corp Hella Hueck & Co -1.26% Tiedemann (TIEDE001): Kauf einer Aktie zu 41,280 € --- Bilanz 4,814 € (01.10. 20:06) >> mehr comments zu Hella Hueck & Co: www.boerse-social.com/launch/aktie/hella_hueckco Hella ...

Den vollständigen Artikel lesen ...