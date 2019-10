EZB-Chef Mario Dragi hat den Euro gerettet, musste aber dafür einen hohen Preis zahlen. Nun wird er von Christine Lagarde abgelöst. Was wird sich dadurch ändern? Was bedeutet das für die Anleger?

Der Oktober 2019 wird das Ende einer historischen Amtszeit sehen: Mario Draghi, Chef der Europäischen Notenbank EZB, wird nach acht Jahren auf dem Chefsessel ausscheiden. Sein Satz " Die EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir: Es wird genug sein", leitete das Ende der Euro-/Verschuldungskrise ein. Die aus dem Ruder gelaufenen Spreads verengten sich danach, Draghi gilt nicht zu Unrecht als "Retter des Euro".

Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass Mario Draghi bis an die Grenzen seines Mandates ging, dass die EZB eine immer größere Machtfülle an sich zog, dass zuletzt auch nicht nur einzelne Großaktionäre, sondern wahrscheinlich auch die Mehrheit des Kapitals überstimmt wurde. Anders als in den USA ist in der Eurozone die Amtszeit eines Notenbankpräsidenten auf acht Jahre limitiert, dies sollte die Unabhängigkeit der Institution von den Begehrlichkeiten der Politik sicherstellen. In der Tradition der Bundesbank wollten die Gründungsväter eine Notenbank, die sich von den Begehrlichkeiten einer staatlichen Ausgabenpolitik nicht unter Druck setzen lässt. Wenn nun zum Ende der Amtszeit Draghis die Notenbank ihrerseits mehr Fiskalpolitik fordert und gleichzeitig signalisiert, mit neuen expansiven geldpolitischen Maßnahmen diese Fiskalpolitik "billig" geschehen zu lassen, liegt sicherlich eine Ironie der Geschichte vor.

Gerhard Schröder, der die Agenda 2010 durchgesetzt hatte, konnte die Früchte seiner Arbeit nicht mehr ernten. Als Mario Draghi die extreme Niedrigzinspolitik verankerte, durfte er davon ausgehen, dass mit den sichtbaren Kollateralschäden ...

