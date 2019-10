Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Rotkreuz (pta011/02.10.2019/10:00) - Rotkreuz/Wien - Die Schweizer graceNT AG mit Sitz in Rotkreuz (WKN: A14WW0) und SeneCura mit Sitz in Österreich schließen eine unverbindliche Absichtserklärung für das Rollout der aldavia® Body & Mind Gesundheitszentren ab. Damit soll die in Wien begonnene Kooperation nun in ganz Österreich und der Schweiz fortgesetzt werden. aldavia® steht für ein modernes Trainings- und Therapiekonzept, das sich an alle gesundheitsbewussten Menschen richtet. Der Fokus liegt dabei auf Themen wie psychische Belastbarkeit, kognitive Leistungsfähigkeit, Körperstabilität, Sturzgefahr, Frakturrisiko, Parkinson, Demenz oder Schlafprobleme. Damit richtet sich aldavia® speziell an die Generation 50plus. Die SeneCura Gruppe ist ein Teil der ORPEA Gruppe und damit einer der führenden Anbieter für Seniorenpflege und Rehabilitation. Durch die Kooperation bekommt die graceNT AG Zugang zu einer großen Kundengruppe und zu etablierten Standorten. SeneCura profitiert im Gegenzug von der modernen aldavia® Trainingstechnologie und kann den Bewohnerinnen und Bewohnern ein revolutionäres "Fitnessangebot" bieten. Da die aldavia® Zentren für externe Besucher geöffnet sind, entsteht ein zusätzliches Gesundheitsangebot für alle Menschen im Umkreis des jeweiligen Standortes.



SeneCura International SeneCura wurde 1998 in Österreich gegründet und entwickelte sich zum führenden Anbieter von Pflege- und Gesundheitsdienstleistungen im privaten Sektor. Die SeneCura Gruppe betreibt in Österreich 84 Einrichtungen mit rund 7.500 Betten und Pflegeplätzen. Die Pflegeeinrichtungen werden unter der Marke SeneCura betrieben, die Gesundheitsbetriebe unter OptimaMed. Auch in Slowenien und der Tschechischen Republik bietet SeneCura Pflege und Betreuung an. Das Unternehmen verfügt über eine Pflegeeinrichtung in Slowenien und 19 SeneCura SeniorCentren in Tschechien. Weiters ist die SeneCura Gruppe für das operative Management der Senevita Gruppe in der Schweiz zuständig. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung und Fachwissen als Errichter und Betreiber von Einrichtungen für Lang- und Kurzzeit-Pflege sowie Gesundheitseinrichtungen fungiert die SeneCura Gruppe als das Kompetenzzentrum innerhalb der ORPEA Gruppe für die Erschließung neuer Märkte in Ost- und Südosteuropa. https://www.senecura.at/



graceNT AG Die Vision der in Rotkreuz/Schweiz ansässigen graceNT AG ist eine Welt, in der alle Menschen einfachen Zugang zu personalisierter Medizintechnik haben und damit selbstbestimmt gesund und vital älter werden können. Das Unternehmen erwirbt und entwickelt dazu Beteiligungen an innovativen, etablierten Herstellern von Medizinprodukten im D-A-CH-Raum. graceNT AG ist Erfinder des triangulären "Body & Mind"-Trainingsprinzips aldavia® und Pionier im Bereich personalisierter und integrierter Trainingsmethoden für mentale und physikalische Fitness. Seniorenresidenzen, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Medical Wellness-Hotels, und Firmen übernehmen das aldavia® Training als Inhouse-Angebot zur medizinischen und psychologischen Betreuung ihrer BewohnerInnen, KlientInnen oder MitarbeiterInnen. Damit werden Stressreduktion, Steigerung des Wohlbefindens, Verbesserung der Vitalität und höhere körperliche Fitness erreicht. Durch die erfolgte Börsennotierung der Aktie können Kundinnen und Kunden auch Aktionäre der Gesellschaft und somit Teil eines völlig neuen zukunftsweisenden Gesundheitssystems werden. http://www.gracent.com (Ende)



