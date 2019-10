Schlüchtern (ots) - Hausbau ist Vertrauenssache. Und Vertrauen entsteht durch einen fairen Umgang miteinander. Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europas (www.bien-zenker.de), ist "Fairster Fertighaus-Anbieter" im großen Fertighaushersteller-Test von "FOCUS-MONEY" (Heft 41/2019). Der Hausbauer aus Hessen belegt in allen Wertungen Top-Platzierungen und bestätigt damit erneut seinen Ruf als Premium-Fertighausanbieter, mit dem Bauherren die Verwirklichung ihres Haustraums vertrauensvoll und voller Zuversicht in Angriff nehmen können.



In fünf der sechs Fairness-Kategorien vergaben die für das Ranking befragten Bauherren die Bestnote "sehr gut" an Bien-Zenker: für "Fairste Produktleistung", "Fairste Kundenberatung", "Fairsten Kundenservice", "Fairstes Preis-Leistungs-Verhältnis" sowie "Höchste Nachhaltigkeit und Verantwortung". Das beste Teil-Ergebnis konnte Bien-Zenker in der Kategorie "Nachhaltigkeit und Verantwortung" verbuchen, wo das Unternehmen "mit klarem Abstand die Nase vorn" hat vor den Mitbewerbern. Daneben hoben die Autoren auch die Pünktlichkeit bei Bien-Zenker hervor, die ansonsten bei vielen der Befragten Anlass zur Kritik gab. Auch die kompetente Beratung wurde besonders gelobt.



Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker, sieht den Kurs seines Unternehmens durch das Ergebnis bestätigt: "Ein respektvoller Umgang miteinander und nachhaltig begeisterte Bauherren sind für uns das Wichtigste. Wir entwerfen tolle Häuser, die wir ständig weiterentwickeln. Aber entscheidend ist, dass wir unseren Bauherren zuhören, ihre Bedürfnisse ernst nehmen und mit ihnen gemeinsam als Team ihr Haus so umsetzen, dass sie, solange sie darin wohnen, glücklich damit sind."



Sven Keller, Marketingleiter bei Bien-Zenker, ergänzt: "Wir sind überzeugt, dass wir langfristig nur erfolgreich sein können, wenn wir es schaffen, die hohen Ansprüche an die Qualität unserer Häuser und unseren Service mit einer nachhaltigen Unternehmensführung zu verbinden. Wir merken in den Gesprächen mit Interessenten und Bauherren, dass das Bewusstsein für Fairness wächst. Für einen fairen Umgang miteinander, aber auch dafür, wie wir als Unternehmen mit unseren Mitarbeitern, unseren Lieferanten und nicht zuletzt mit unserer Umwelt umgehen. Das spielt bei der Entscheidung für einen Hausanbieter eine immer größere Rolle. Die sehr positive Bewertung in der Kategorie 'Nachhaltigkeit und Verantwortung' zeigt, dass wir den Worten Taten haben folgen lassen, die unsere Bauherren wahrgenommen und honoriert haben."



Für den Fertighaushersteller-Test "Haustraum fair verwirklicht" befragten die Marktforscher von ServiceValue im Auftrag von FOCUS-MONEY in einer repräsentativen Online-Studie fast 1.500 Bauherren, die in den vorangegangenen 36 Monaten persönliche Erfahrungen mit einem von 28 Anbietern gemacht haben. Dabei wurden 34 Leistungs- und Servicemerkmale abgefragt, die in sechs Fairnesskategorien eingeteilt wurden.



Über Bien-Zenker



Die Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 110-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. www.bien-zenker.de



