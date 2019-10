In einem insgesamt recht trüben Gesamtmarktumfeld, der DAX verliert bislang rund ein Prozent auf 12.145 Punkte, legen Aktien des Medizintechnik-Spezialisten Carl Zeiss Meditec kräftig zu. Mit einem aktuellen Kursplus von 2,8 Prozent auf 107,70 Euro sind die Papiere der momentan zweitbeste Wert im TecDAX, in dem es insgesamt nur fünf Werte ins Plus schaffen. Jahresziele 2018/19 übertroffen Carl Zeiss Meditec hat heute die Zahlen für das Geschäftsjahr 2018/19 vorgelegt und konnte dabei sei..

