Das schwarze Kabel im Bild zeigt die standardmäßige Verwendung einer Bügelschelle. Dass in der Praxis vielfach auch ganze Bündel von Leitungen mit Bügelschellen an der Steigetrasse befestigt werden, sieht man z.?B. an den zwei grauen Bündeln links im Bild. VDE 0100-520 legt den vertikalen Befestigungsabstand in Abhängigkeit vom Leitungsdurchmesser fest, sagt aber nicht, ob es sich bei dem Durchmesser um eine Einzelleitung oder ein Bündel handelt. So stellt sich die Elektrofachkraft oft die Frage, welcher Durchmesser bei einem Leitungsbündel zur Festlegung des Befestigungsabstandes zu verwenden ist.

Ähnlich lautet die Frage nach der Auswahl der richtigen Bügelschelle für Leitungsbündel. Sind Bügelschellen mit großen Durchmesserbereichen für Leitungsbündel zulässig, auch wenn im Produktkatalog bei diesem Durchmesser oft nur eine Leitung als Belegung genannt wird?

Empfohlene Ausführung

In Leistungsverzeichnissen (LV) in den allgemeinen technischen Vorbemerkungen (ATV) kann man oft Vergleichbares lesen: »Bügelschellen sind für die Verlegung der Kabel und Leitungen in Steigetrassen und Kabelleitern vorgesehen. (…) Die Kabel und Leitungen sind in Strängen bis zu sechs Leitungen 3?x?1,5?mm2 bis 5?x?4?mm2 oder bis zu drei Leitungen von 5??x??6?mm2 bis 5?x?25?mm2 gebündelt zu befestigen. Ab 5?x?16?mm2 sind die Leitungen einzeln zu befestigen. Leitungen dürfen nicht verdreht im Strang verlegt werden.« Ausgeschrieben werden dann z.?B. Bügelschellen mit 50?…?54?mm feuerverzinktem Bügel und Druckschrauben für C-Profilschiene mit systembedingten Kleinteilen. Als alternatives Material ist i.?d.?R. zulässig:

Bügelschelle und Druckwanne aus Aluminium oder komplett aus Edelstahl für mehrere Kabel und Leitungen oder

als Hammerfußschelle mit Kunststoff-Druckwanne und Kunststoffgegenwanne.

Auf dem Foto im Bild, das aus einer realen Anlage stammt, fehlen allerdings die Kunststoff-Druck- u. Gegenwannen, die bei zwei von drei Bügelschellen nicht vorhanden sind. Es wäre sicher fachgerecht gewesen, diese zu montieren. ...

