Im Rahmen des Vergleichs zahlt Johnson & Johnson zusammen 10 Mio. US-Dollar an die Bezirke Cuyahoga und Summit in Ohio. Wie der Konzern betont, bedeutet die Zahlung kein Schuldeingeständnis. Im Rahmen der Opioid-Krise in den USA sind derzeit tausende von Klagen gegen Pharmaunternehmen anhängig. Der Vorwurf lautet, die Konzerne hätten nicht ausreichend über Suchtrisiken von opioid-basierten Schmerzmitteln aufgeklärt. An den Folgen einer Opioid-Sucht sterben Schätzungen zufolge täglich 130 Menschen in den USA.

Ungewissen Ausgang vermeiden

Der Vergleich ermögliche es Johnson & Johnson, die Kosten und den ungewissen Ausgang eines Gerichtsprozesses zu vermeiden. Ende August hatte ein Gericht im Bundesstaat Oklahoma ...

Den vollständigen Artikel lesen ...