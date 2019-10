FACC: Die Aktiengewichtung haben wir im wikifolio nach dem Bombardier-Auftrag verdoppelt. Der Auftragsstand ist definitiv eine Stärke der Oberösterreicher. Und bleiben wir in Oberösterreich: Nach unserer Story gestern hat sich die Unterbewertung (im Sinne von Bid Ask) von startup300 bei L&S etwas relativiert, das Papier wird aber nach wie vor immer wieder unter dem Börsenkurs zum Kauf angeboten. Wie auch immer: Wir sind mit unserer startup300-Position jetzt nett im Plus und sehen in den kommenden Wochen viel Potenzial. Die Zahlen sind draussen, was Unsicherheit nehmen sollte und der Share-Overhang ist m.E. nun auch weitgehend erledigt. Dazu noch ein Punkt: Wir haben aktuell sehr viele Leseranfragen in der persönlichen Mailbox. Gerne machen wir eine Art ...

Den vollständigen Artikel lesen ...