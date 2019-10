Die strukturierte Datenverkabelung wurde bereits 1991 nach ISO/IEC 11801 international und EN 50173 normiert und hat sich weltweit in Bürogebäuden jeglicher Art durchgesetzt. Damals betrug die normierte Performance 16?MHz, heute sprechen wir bereits von bis zu 25?GBE (Gigabit Ethernet) im Tertiärbereich (Etagenverkabelung). Aufgrund immer neuer Technologien und Megatrends wie IoT (Internet of Things), Industrie 4.0 und WLAN, sowie des Einsatzes von immer mehr Endgeräten wird das Datenvolumen in den nächsten Jahren, insbesondere innerhalb der Gebäude, weiter steigen.

Auswahlkriterien für Kupfer oder LWL

Die Auswahl der möglichen Verkabelungssysteme Lichtwellenleiter oder Kupfer sollte auf nachfolgenden Faktoren beruhen:

Zukunftssicherheit (Investitionsschutz)

ausgereifte, einfache und sichere Handhabung bei der Installation

schnelle und kostengünstige Installation

qualitativ hochwertige Komponenten mit einer hohen Lebensdauer

anwendungsneutral und normiert (ISO/IEC 11801 und EN 50173).

Bisher wird die Etagenverkabelung von der Kupfer-Systemtechnik dominiert. Die Gründe hierfür sind sehr vielfältig wie zum Beispiel:

PoE, PoE + und 4PPoE (Power over Ethernet bis zu 100??W)

Robustheit der Verkabelungssysteme

wartungsarme und kostengünstige Installation.

Diese Gründe werden auch in den nächsten Jahren weiterhin Bestand haben. Denn die meisten LAN-Switche sind von Haus aus mit PoE-Ports ausgerüstet und ermöglichen somit eine direkte Energieversorgung der Endgeräte über das Datenkabel. Weiterhin ist die Kupfer-Systemtechnik sehr robust, einfach zu installieren, wartungsarm und mit handelsüblichen Scannern ist die Installationsqualität der Links schnell überprüfbar und dokumentierbar.

Vorteile der LWL-Systemtechnik ...

