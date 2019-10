Deutschlands Banken und vermehrt auch Sparer ächzen unter den Negativzinsen. Dabei seien die illegal und müssten vor Gericht angefochten werden, sagt der Hamburger Jurist Kai-Oliver Knops. Es geht um viele Milliarden.

Kai-Oliver Knops ist Professor für Zivil- und Wirtschaftsrecht an der Universität Hamburg. Seine Schwerpunkte sind Bank-, Kapitalmarkt- und Verbraucherrecht. Am 1. Oktober hat er gemeinsam mit dem Berliner Rechtsanwalt Wolfgang Schirp ein juristisches Gutachten zum Negativzins vorgestellt.

In einem gerade vorgestellten Gutachten kommen Sie zu dem Schluss, dass Negativzinsen illegal seien. Was hat Sie davon überzeugt?Es gibt nicht nur ein Problem, sondern sogar eine ganze Reihe an schwerwiegenden Einwendungen. Das beginnt dabei, wie die EZB-Ratsbeschlüsse formell zustande gekommen ist: Hätten bei so schwerwiegenden Entscheidungen nicht EU-Parlament oder -Kommission angehört werden müssen? Zudem müssen solche Rechtsakte laut Rechtsprechung formell begründet werden - wurden sie aber nicht. Hinzu kommen sogenannte materielle Einwendungen: Was darf die EU? Die Mitgliedstaaten legitimieren die EU für ganz bestimmte Bereiche, in denen die EU tätig werden darf. Die Negativzinsen gehen aber darüber hinaus.

Inwiefern?In Wirklichkeit handelt es sich noch nicht einmal um Zinsen, es ist ja keine Vergütung für Kapital. Es sind auch keine Strafzinsen, wie die Presse gerne schreibt, denn dabei geht es um Sanktionen für nicht eigehaltene Verpflichtungen. Es ist eine Art versteckte Steuer, der richtige Begriff wäre "sonstige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...