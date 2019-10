Mitte September schien die Welt bei ProsiebenSat.1 noch in Ordnung: Die Aktie des Medienunternehmens notierte einen Monat nach ihrem Jahrestief bei 10,66 Euro wieder bei deutlich über 14 Euro. Seitdem allerdings haben die Papiere wieder ordentlich Federn lassen müssen, stehen aktuell bei nur noch rund 12,50 Euro. An den institutionellen Analysten kann der erneute Niedergang von ProsiebenSat.1 nicht liegen - sie trauen dem Wert insgesamt deutlich mehr zu. Zuviel vielleicht? Berenberg glaubt an 24 ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...