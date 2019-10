Man mag es heute kaum glauben: Während die Aktien des Bezahlspezialisten Wirecard in einem insgesamt sehr schlechten Gesamtmarkt, der DAX bricht mehr als zwei Prozent auf 11.975 Punkte ein, heute knapp 4 Prozent auf 139,50 Euro verlieren, blicken die Analysten der Investmentbank Oddo BHF äußerst optimistisch auf die mittelfristigen Kursperspektiven. Denn wie Oddo BHF-Analyst Stephane Houri feststellt, dürfte Wirecard den in New York stattfindenden Innovationstag des Konzerns dazu nutzen,...

