++ Märkte reagieren stark auf aktuelle Produktionsdaten ++ ISM fiel im September auf 10-Jahrestief ++ NFP-Bericht im Fokus ++Der monatliche US-Arbeitsmarktbericht ist oft eines der größten Ereignisse für die Märkte, aber die kommenden Daten für September (Freitag um 14:30 Uhr) haben nach einigen jüngsten Schwächen bei anderen wichtigen Wirtschaftsindikatoren eine noch größere Bedeutung erlangt. Wird die Zahl der Beschäftigten (außerhalb der Landwirtschaft) weitere Indizien dafür liefern, dass sich die größte Volkswirtschaft der Welt verlangsamt, oder werden wir positive Nachrichten erhalten, die diese Befürchtungen in irgendeiner Weise zerstreuen könnten? Angesichts der Bedeutung dieser Veröffentlichung befinden sich die Märkte in einer Situation, in der fast alle Anlageklassen betroffen sein könnten. Wir konzentrieren uns jedoch auf US500, GOLD und EURUSD. Am Dienstag gab es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...