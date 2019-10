Der chinesische Konzern CATL wird wohl noch im vierten Quartal mit dem Bau einer Batteriezellen-Fabrik für Elektroautos in Thüringen beginnen.

Der chinesische Konzern CATL hat eine weitere Hürde für den Bau einer Batteriezellen-Fabrik für Elektroautos in Thüringen genommen. Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) übergab am Mittwoch in Jena die Genehmigung für einen vorzeitigen Baubeginn. Das Milliardenprojekt war zuvor unter Umweltaspekten vom Landesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...