Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Vectron -9,93% auf 13,6, davor 7 Tage im Plus (20,8% Zuwachs von 12,5 auf 15,1), Deutsche Wohnen -1,67% auf 32,94, davor 6 Tage im Plus (6,18% Zuwachs von 31,55 auf 33,5), freenet -1,01% auf 18,705, davor 6 Tage im Plus (4,42% Zuwachs von 18,09 auf 18,89), HelloFresh -4,96% auf 13,4, davor 5 Tage im Plus (7,31% Zuwachs von 13,14 auf 14,1), GoPro -2,84% auf 5,13, davor 5 Tage im Plus (18,12% Zuwachs von 4,47 auf 5,28), Barrick Gold +0,87% auf 17,37, davor 5 Tage im Minus (-8,45% Verlust von 18,81 auf 17,22), Technogym -0,87% auf 10,2, davor 4 Tage im Plus (6,08% Zuwachs von 9,7 auf 10,29), Saint Gobain -3,92% auf 34,95, davor 4 Tage im Plus (6,33% Zuwachs von 34,21 auf 36,38), Varta AG -5,59% auf 87,8, davor 4 Tage im Plus (8,14% Zuwachs von 86 auf 93), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...