Die Wiener Börse baut ihr Angebot für Anleger weiter aus. Zu den 655 Blue-Chips im internationalen Segment global market kommt diesen Freitag, 4.Oktober, ein weiteres hinzu: Der Nutella-Glashersteller Verallia SA wird unmittelbar nach seinem Börsengang in Paris auch in Wien handelbar sein. Er wird als größter Neuzugang in Frankreich in 2019 gehandelt. In Summe sind damit an der Wiener Börse 759 Aktien handelbar. In den Prime-Market heuer neu dazugekommen sind bekanntlich Marinomed, Frequentis und Addiko, in den neuen direct market plus gingen in diesem Jahr startup300, VST, Eyemaxx und Wolftank-Adisa. "Noch nie konnten wir interessierten Anlegern ein breiteres und spannenderes Produktangebot bieten. Das Feld ist aufbereitet. Aber ernten kann nur, ...

