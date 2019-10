Tagesausblick für 04.10.: DAX-Crash! Gelingt der Rebound?

Richard Pfadenhauer,

Schwache Wirtschaften aus Europa und den USA zeigen, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China die Volkswirtschaften längst erreicht hat. Wie der jüngste ifo-Index und zahlreiche Einkaufsmanagerindizes deutlich zeigten, sind die Top-Manager der Unternehmen für die (nahe) Zukunft äußerst zurückhaltend. Diese Unsicherheit spiegelt sich auch am Aktienmarkt wider. Am Mittwoch tauchte der DAX unter die Marke von 12.000 Punkten. Indikationen am Feiertag deuten daraufhin, dass sich der Index nur mit Mühe im Bereich von 11.930 Punkten gefangen hat.

Die Rendite 10 -jähriger Bundesanleihen blieb heute im Bereich von minus 0,59 Prozent stabil. Gold und Silber entwickelten sich stabil im Bereich von 1.500 US-Dollar beziehungsweise 17,50 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar-Wechselkurs hält sich bei rund 1,095 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Verunsicherung über den weiteren Konjunkturverlauf trifft vor allem zyklische Branchen wie den Automobil-, Chemie- und Industriesektor. Bei den Autowerten drückten zudem schwache Absatzzahlen aus den USA. So kamen Aktien wie BMW, Covestro und Daimler überdurchschnittlich unter Druck. In den USA verlor Tesla trotz eines neuen Auslieferungsrekords deutlich. Edelmetallkonzerne wie sie im BANG Index enthalten sind entwickelten sich derweil stabil.

Morgen veröffentlicht der Verband der deutschen Anlageb- und Maschinenbauer Zahlen zum Auftragseingang im August.

Wichtige Termine

USA - Arbeitsmarktbericht, September

USA - Handelsbilanz, August

USA - Rede von FED-Chef Powell

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.000/12.110/12.180/12.250 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.700/11.800/11.880 Punkte

Der DAX brach am Mittwoch unter die Marke von 12.110 Punkten und stabilisierte sich Indikationen zufolge am Feiertag im Bereich von 11.930 Punkten. Gelingt ein Rebound über 12.000 Punkten könnten die Bullen kurzfristig das Ruder übernehmen und den Index auf 12.110 Punkte treiben. Der Einbruch am Mittwoch dürfte allerdings schwer verdaulich sein. Weitere Rücksetzer sind somit nicht auszuschließen. Kippt der Index unter 11.880 Punkte droht ein Rücksetzer bis 11.700/11.800 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 19.06.2019 - 03.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 204.10.2014 - 03.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

