Die Deutsche Bank ist zuletzt deutlich unter die Räder geraten. Das Bankhaus musste dabei in den zurückliegenden Tagen das gesamte zuletzt eroberte Terrain wieder aufgeben. Wirtschaftlich scheint es weiterhin deutliche Sperren zu geben. Die Durchsuchung in Frankfurt im Verlauf der vergangenen Woche, kritische Stimmen aus der Wirtschaft insgesamt und die niedrigen Zinsen machen dem Bankhaus das Leben unverändert schwer. Am Feiertag in Deutschland ging es leicht aufwärts, die Aktie konnte sich auf ... (Robert Sasse)

