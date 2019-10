Die USA gelten als der wichtigste Automarkt der Welt. Daimler glänzt im Gegensatz zur Konkurrenz von VW oder BMW und musste in den zurückliegenden Handelssitzungen dennoch Einbußen hinnehmen. Widersprüche, die sich in den kommenden Sitzungen durch Kursgewinne auflösen können, meinen Analysten. Daimler: Stark in den USA In den USA hat Daimler mit dem Verkauf von gut 27.400 Neufahrzeugen von Mercedes-Benz ein Ausrufezeichen für den Monat September gesetzt. Das Unternehmen hat damit im Jahresverlauf ... (Robert Sasse)

