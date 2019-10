Der Absturz der Aktie der Bitcoin Group hat Ende September endlich die Bullen auf den Plan gerufen. Ihnen ist es in den letzten Tagen gelungen, den Kurs wieder etwas ansteigen zu lassen und die am 25. September zwischen 29,15 und 28,00 Euro gerissene Kurslücke zu schließen. Unmittelbar nach dem Schluss des Gaps fiel der Kurs aber wieder zurück, sodass sich derzeit ein gemischtes Bild ergibt, denn beide Lager haben weiterhin ihre Chancen. Etwas mehr unter Zugzwang werden am Freitag jedoch die Bullen ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...