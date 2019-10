Die BASF-Aktie konnte am 15. August auf dem Niveau von 55,64 Euro ein Tief ausbilden und anschließend bis zum 16. September auf 67,24 Euro vordringen. Hier traf der Kurs auf die 50-Wochenlinie und scheiterte an ihr. Die Aktie wurde daraufhin bis auf die 50-Tagelinie zurückgeworfen. Im ersten Anlauf konnte der EMA50 von den Käufern behauptet werden. Doch durch den Rückfall der letzten beiden Tage droht nun eine zweite Attacke auf den gleitenden Durchschnitt. Er ist in der Zwischenzeit bis auf 61,80 ... (Dr. Bernd Heim)

