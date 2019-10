Innovative Stahlprodukte "made in Germany" sind im Saarland bedroht. Das Bundesland fordert nun Strukturhilfen von der Bundesregierung.

Das Saarland dringt einem Medienbericht zufolge auf Hilfen des Bundes für seine kriselnde Stahlindustrie. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ, Freitagsausgabe) vorab berichtet, warnt Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor einer Abwanderung der Stahlproduktion ...

