Der Oktober begann für Infineon eher mittelprächtig - zumindest an der Börse. Hatten die Werte des Halbleiterspezialisten schon in der zweiten September-Hälfte ordentlich abgegeben, von 18,43 Euro ging es auf nur noch 16,54 Euro, setzte sich der Abwärtstrend auch in dieser Woche fort. Bei nur noch 15,86 Euro ging die Infineon-Aktie vor dem Feiertag aus dem Handel. Das Wochenminus liegt somit bereits bei rund acht Prozent. Erwartet haben das offenbar die wenigsten. Warburg Research wird überrascht ... (Achim Graf)

