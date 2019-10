Die Preise für Öl legen wieder etwas zu. Wegen schwacher Konjunkturdaten haben die Rohölpreise in der laufenden Woche deutlich nachgegeben.

Die Ölpreise haben sich am Freitag etwas von ihren deutlichen Verlusten in der laufenden Woche erholt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 58,01 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas ...

