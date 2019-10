Der Euro tendiert am Freitag etwas schwächer. Noch am Donnerstag hatte die Gemeinschaftswährung von schwachen Konjunkturdaten aus den USA profitiert.

Der Euro hat an diesem Freitag im frühen Handel etwas schwächer tendiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0975 US-Dollar, nachdem sie am Vortag bis auf fast 1,10 Dollar gestiegen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0951 Dollar ...

