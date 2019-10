Von ihrem jüngsten Kursrutsch konnten sich die wichtigsten europäischen Börsen gestern leicht erholen. Die angekündigten US-Strafzölle, die von der Welthandelsorganisation genehmigt worden waren, erwiesen sich bei genauerer Betrachtung als begrenzte Belastung für die davon betroffenen europäischen Unternehmen, und auch schwächere makroökonomische Kennzahlen aus den USA konnten die Stimmung nur kurzfristig trüben. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,1%, der französische CAC 40 konnte sich um 0,3% verbessern, in Deutschland hatten die Märkte feiertagsbedingt geschlossen. Lediglich in London gab es ein Minus von 0,6%, angesichts der nach wie vor unklaren Situation bezüglich des Brexits übten sich hier die ...

