Für den deutschen Leitindex geht es am Freitag nach dem jüngsten Kurseinbruch wieder etwas bergauf. Flugzeug-Aktien legen wieder etwas zu.

Nachdem die Börsen in Deutschland am Tag der Deutschen Einheit geschlossen waren, fassen Anleger am Freitag wieder etwas Mut. Der Dax eröffnete 0,13 Prozent im Plus bei 11.940 Zählern. Am Mittwoch hatte eine Mischung aus Rezessionsängsten, der Nervosität vor dem nahenden Brexit-Showdown und Strafzöllen im Handelsstreit die Börsen auf Talfahrt geschickt. Der Dax hatte fast 350 Punkte oder 2,8 Prozent verloren.

Auch in den USA schloss die Wall Street am Donnerstag mit Kursgewinnen. Führende US-Notenbanker hatten sich angesichts neuer Hinweise auf eine Konjunkturabkühlung zuletzt offen für weitere Zinssenkungen gezeigt. Das sorgte für Optimismus unter den Anlegern.

Die Tokioter Börse hingegen hat am Freitag angesichts befürchteter schwacher Konjunkturdaten in den USA leichte Verluste verzeichnet. Die Daten für September werden am Nachmittag veröffentlicht.

Im Laufe des Freitags wird außerdem feststehen, ob der österreichische Chip- und Sensorhersteller AMS mit seinem Übernahmeangebot für den Münchener Lichtkonzern Osram Erfolg hat. ...

