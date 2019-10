Gestoppte bzw. gedrehte Serien: World Excellent Products +2,5% auf 24,6, davor 7 Tage ohne Veränderung , Amgen +1,8% auf 192,62, davor 7 Tage im Minus (-4,32% Verlust von 197,76 auf 189,21), Ballard Power Systems 0% auf 4,78, davor 7 Tage im Minus (-14,03% Verlust von 5,56 auf 4,78), Vestas +0,58% auf 519,8, davor 6 Tage im Minus (-6,44% Verlust von 552,4 auf 516,8), Novo Nordisk +0,87% auf 341,5, davor 6 Tage im Minus (-6,06% Verlust von 360,4 auf 338,55), Valneva SE VZ -5,88% auf 0,08, davor 5 Tage im Plus (41,67% Zuwachs von 0,06 auf 0,09), JinkoSolar +4,99% auf 15,58, davor 5 Tage im Minus (-22,99% Verlust von 19,27 auf 14,84), First Solar +2,26% auf 57,17, davor 5 Tage im Minus (-16,68% Verlust von 67,1 auf 55,91), TTM Technologies, Inc. +1,06% auf 11,955, davor 5 Tage im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...