West Japan Railway nimmt Fahrt auf, Engie bringt strahlend grüne Energie ins Depot und Gebäudetechnik-Spezialist Centrotec profitiert vom Klimaschutzprogramm. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Engie - Grüne Wende mit Atomstrom

In Texas, im Süden von Dallas, wird der französische Energiekonzern Engie in den nächsten Monaten 100 neue Turbinen für seinen Windpark Prairie Hill aufstellen. Bei seinem brasilianischen Ableger gehen im Frühjahr neue Wind- und Solaranlagen in Betrieb. Mit dem Autokonzern Fiat Chrysler ist geplant, in 14 Ländern Ladestrukturen für Elektroautos aufzubauen. Dem portugiesischen Versorger EDP würde Engie gern Teile des Windparkgeschäfts und der Wasserkraftwerke abkaufen. Als Finanzquelle könnten Greenbonds dienen; Anleihen, mit denen sich Geschäfte zur Verringerung von Umwelt- und Klimaschäden finanzieren lassen.

Seit der Versorger GDF Suez vor vier Jahren in die neue Engie umgewandelt wurde, forcieren die Franzosen die Entwicklung zum grünen Energiekonzern. Aus den Kohle- und Gaskraftwerken ist Engie zum großen Teil schon ausgestiegen. Kraftwerksverkäufe in Höhe von sechs Milliarden Euro sollten noch folgen. Engie könnte damit seinen Schuldenberg von 26 Milliarden Euro etwas abtragen.

Einen energischen Schub wird Engie in diesem Jahr von seiner Nuklearsparte bekommen. Das belgische Atomkraftwerk Tihange, das im vergangenen Jahr wegen Wartungsarbeiten nur Kosten verursachte, ist wieder angelaufen. Die wieder steigenden Einnahmen aus Atomstrom werden dazu führen, dass Engie in diesem Jahr mit rund 2,6 Milliarden Euro mehr als doppelt so viel wie 2018 verdienen dürfte. Gewinnmotor der nächsten Jahre sollte dann das Geschäft mit Energie aus Sonne, Wind und Wasser werden, das bisher erst ein Fünftel der Gesamterträge einbringt.

Aktientipp 2: West Japan Railway - Substanz auf Schienen

Die Eisenbahngesellschaft ist eine von sechs Nachfolgerinnen der 1987 privatisierten und aufgespaltenen früheren Staatsbahn Japanese National Railways (JNR). West Japan Railway (JR West) betreibt im westlichen Teil der japanischen Hauptinsel Honshu und im Norden von Kyushu ein insgesamt 4903 Kilometer langes Schienennetz mit 1174 Bahnhöfen. Auf den Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen sind 813 Kilometer des Netzes ausgerichtet.

Ein Drittel der Bevölkerung Japans lebt auf dem Gebiet, auf dem JR West de facto ohne Konkurrenz ist. Pro Jahr werden gut 1,9 Milliarden Passagiere befördert. Der Personentransport von Pendlern sorgt für gut kalkulierbare wiederkehrende Mittelzuflüsse. Freie Mittel hat JR West in den vergangenen Jahren sukzessive in transportfremde Geschäftsfelder investiert, etwa in Shoppingcenter, Restaurants, Hotels und sonstige Gewerbeimmobilien. Auf diese Geschäftsfelder entfallen inzwischen mehr als ein Drittel der bilanziellen Vermögenswerte sowie des Geschäftsvolumens. Im aktuellen Geschäftsjahr 2020 (31. März) werden die Erlöse voraussichtlich um etwa zehn Prozent auf umgerechnet gut 13 Milliarden Euro steigen. Die Nettomarge dürfte, wie in den vergangenen Jahren schon, zwischen sieben und acht Prozent liegen. Als nahezu komplett auf den Binnenmarkt ausgerichtetes Unternehmen ist JR West recht unabhängig von Schwankungen des Yen. Die Olympischen Spiele in Tokio 2020 könnten einen zusätzlichen Schub bringen. Hier wäre eine schwächere Heimatwährung allerdings vorteilhaft, weil dann mehr Touristen aus dem Ausland das Land besuchten.

Aktientipp Centrotec und Zertifikattipp Daimler

Aktientipp 3: Centrotec - Heizung fürs Klima

Laut Klimaschutzprogramm der Bundesregierung wird der Austausch alter Heizungen in den nächsten Jahren massiv gefördert. Mithilfe technologisch effizienter Heizungen soll die Emission von CO2 so weit wie möglich reduziert werden. Spätestens ...

