Am 1. Oktober war es soweit: Spieleentwickler Activision und der chinesische Internetgigant Tencent schickten "Call of Duty: Mobile" auf die Smartphones dieser Welt. Nur eine Woche nach "Mario Kart Tour" gebe es keinen Zweifel mehr, "die Zeit der Blockbuster-Games auf dem Smartphone ist gekommen", schreibt dazu Spiegel online. Denn in der Tat hatte sich Mario gleich in der ersten Woche mit rund zehn Millionen Downloads auf Platz 1 der App-Charts festgesetzt. Doch Tencents "Call of Duty" wird diesen ... (Achim Graf)

