Die Planung einer bedarfsgesteuerten Gebäudeautomation durch Präsenz- und Bewegungsmelder verlangt eine gute Kenntnis der individuellen Anforderungen des Einsatzortes. In Eingangsbereichen etwa ergeben sich aus der Mischung aus Laufwegen und Aufenthaltszonen unterschiedliche Planungsperspektiven. Und auch auf die verwendete Sensortechnik kommt es an. Im Fokus soll hier die Passiv-Infrarot-Technik (PIR) stehen, da diese die zur Präsenz- bzw. Bewegungserfassung am weitaus häufigsten eingesetzte ist.

Linse unterteilt den Erfassungsbereich

Die PIR-Technik nutzt piezoelektrische Halbleiterkristalle, die auf die Körperwärme bzw. Infrarotstrahlung sich bewegender Menschen reagieren. Ein auch in optischer Hinsicht charakteristisches Merkmal von Meldern mit PIR-Technik ist die Linse. Ihre Aufgabe besteht darin, die Infrarotstrahlen auf die hinter ihr liegende Sensorik zu bündeln. Von außen betrachtet ähnelt die Linsenstruktur den Waben eines Bienenstocks. Diese Waben wiederum teilen den Erfassungsbereich eines Melders in mehrere Sektoren auf (Bild 1).

Die Bewegung eines Menschen wird erst dann erkannt, wenn sie die Grenze zweier solcher Sektoren überschreitet. Allerdings erweitern sich die Sektoren mit zunehmender Entfernung vom Melder. Dies bedeutet, dass es in größerer Entfernung auch einer größeren Bewegung bedarf, um eine Sektorengrenze zu kreuzen und so eine Detektion auszulösen. Im äußeren Bereich zum Beispiel erfassen die Melder nur solche Bewegungen zuverlässig, die quer zu ihnen verlaufen.

Unterschiede der Bewegungsrichtungen

Darüber hinaus wird der Erfassungsbereich von PIR-Meldern noch in weitere Abschnitte unterteilt, auf deren Grundlage eine bedarfsgerechte Planung erst möglich wird (Bild 2). An den Querbereich schließt weiter innen ein Bereich an, in dem der Melder auch Bewegungen detektiert, die frontal auf ihn zu laufen. Bei Präsenzmeldern kommt schließlich noch der ganz innen liegende Präsenzbereich hinzu: Hier erfassen Präsenzmelder selbst kleinste Bewegungen wie etwa das Tippen auf einer PC-Tastatur. Die genaue Reichweite der drei Bereiche wird in Metern angegeben und hängt von der Bauart des Melders ab.

Was bedeutet das nun in der konkreten Anwendung? Eingangsbereiche sind besonders dann ein gutes Anschauungsobjekt, wenn sie nicht nur als Durchgangsflächen dienen, sondern auch dem Empfang von Besuchern. Denn dann befinden sich dort Raumzonen, in denen Menschen sich gegebenenfalls über einen längeren Zeitraum aufhalten, was den Einsatz von Präsenzmeldern mit entsprechenden Präsenzbereichen erfordert. Auch sind solche Eingangsbereiche oft verwinkelter aufgeteilt als etwa Büroräume, was die Planungsperspektive nochmals interessanter ...

