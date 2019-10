Eigentlich hatten Union und SPD Rüstungslieferungen an kriegsbeteiligte Staaten ausgeschlossen. Nun erhalten die Emirate aber Stromaggregate für ein Luftabwehrsystem.

Die Bundesregierung hat eine brisante Rüstungslieferung an die in den Iran-Konflikt verstrickten Vereinigten Arabischen Emirate genehmigt. Der von Kanzlerin Angela Merkel geleitete Bundessicherheitsrat gab in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für den Export von Stromaggregaten für ein Luftabwehrsystem.

Das geht aus einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...