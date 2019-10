Medienberichten zufolge wird ams am Abend (nach 18:00 Uhr) das Ergebnis des Osram-Angebots bekanntgeben.AMS ( Akt. Indikation: 40,97 /41,13, 1,61%) Die Analysten der Erste Group stufen die AT&S-Aktie von Kaufen auf Akkumulieren zurück und reduzieren das Kursziel von 24,0 auf 18,0 Euro.AT&S ( Akt. Indikation: 15,07 /15,19, 0,40%) Internationale Investoren stocken bei heimischen Unternehmen auf: Die in London ansässige Marathon Asset Management hat bei Wienerberger zugekauft und hält per 1. Oktober über eine Reihe von Fonds und Accounts (namentlich genannt werden Bank of New York Mellon, BNP Paribas, Brown Brothers Harriman, JP Morgan Chase, Northern Trust, Royal Bank of Canada und State Street Bank & Trust Company) nun 4,74 Prozent ...

