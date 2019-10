++ Meisten Kryptowährungen tendieren seitwärts ++ EOS steckt in einem bullischen Trendkanal fest ++ IOTABTC steigt weiter an ++Kryptowährungen mussten in der vergangenen Woche deutliche Wertverluste hinnehmen. Andererseits weisen die meisten von ihnen in dieser Woche eine Seitwärtsbewegung auf, da es zu keinen großen Enthüllungen kam. Bitcoin unterschritt diese Woche die 8.000 USD-Marke, konnte diese jedoch wieder zurückerobern. EOS bewegt sich innerhalb eines bullischen Trendkanals zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...