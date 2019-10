Interessant: Asset Management Strategien auf der Basis von KI weisen Underperformance auf. und da muss man wohl auch Präsident Trump einen gewissen Credit geben. Es ist wahrscheinlich das erste Mal in der Geschichte der USA, dass ein Präsident "Eigenkreationen" twittert (früher sagte man "Pressemeldungen" dazu). Es sind zudem Wörter, mit denen eine KI noch nicht konfrontiert war, was falsche Interpretationen auslöst. Gut: Die nun beschlossenen US-Strafzölle auf Waren aus der EU treffen die europäischen Spirituosenhersteller nicht so hart wie befürchtet, sagt die Citigroup. Die Liste der betroffenen alkoholischen Getränke umfasse irischen und schottischen Single Malt Whisky, Wein und Liköre. Weniger gut: Die Aktivität ...

