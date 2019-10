Das kompakte, robuste Gerät soll den Bedarf an intuitiven Geräten für Serviceprovider, die von Technikern und Mitarbeitern mit nahezu jedem Kenntnisstand bedienbar sind, abdecken. Diese Geräte sollen eine schnelle Bereitstellung und Wartung von Campus- und Unternehmensnetzwerken mit Geschwindigkeiten bis 10G ermöglichen.

Die Geschwindigkeit der Bereitstellung von Breitbandnetzwerken nimmt immer weiter zu. Der Viavi Gigabit Monitor zeigt eine Zunahme der Abdeckung von 2018 bis 2019 um 60 Millionen Menschen, 88 Prozent davon basieren auf Fiber to the Home (FTTH). Verbindungen innerhalb der Liegenschaften erfolgen in der Regel über Ethernet oder Wifi. Aus diesem Grund müssen Servicetechniker in der Lage sein, unterschiedliche Arten von Netzwerken und Diensten zu überprüfen und instand zu setzen.

Die Herausforderung für Techniker und Vertragspartner war immer die Validierung der Netzwerke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...