Wie Siemens am Dienstag mitteilte, wird sich das Unternehmen aus dem 2015 gegründeten Gemeinschaftsunternehmen Primetals zurückziehen. Mit diesem Schritt verabschiedet sich Siemens komplett von der Walzwerktechnik. Die 49 Prozent Anteile von Siemens gehen an den Mehrheitseigentümer Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery über. Vieles bleibt im Dunkeln! Nicht näher kommuniziert wurde, welcher Preis für die Siemens-Anteile an Primetals gezahlt werden. Damit bleibt für Anleger auch ungewiss, inwieweit ... (Mark de Groot)

