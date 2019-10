Brüssel drängt Deutschland zu schärferen Regeln bei Tierversuchen. Es läuft deswegen ein Vertragsverletzungsverfahren. Berlin bittet jetzt um mehr Zeit.

Die Bundesregierung will die rechtlichen Vorgaben für Tierversuche in Deutschland reformieren, bittet die EU-Kommission aber um zeitlichen Aufschub. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ/Freitag) berichtet, räumt die Regierung in einem Schreiben an die EU-Kommission ein, dass EU-Bestimmungen "nicht hinreichend deutlich" umgesetzt worden seien. Deswegen solle das nationale Recht nun angepasst werden, um eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof abzuwenden. Tierschutzbund und Grüne machen Druck.

Eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums bestätigte am Freitag in Berlin, dass der EU-Kommission Ende September eine Stellungnahme der Bundesregierung übermittelt worden sei. Wegen Vertraulichkeit könne sie zu den Details aber keine Auskunft geben. Laut NOZ hat der Bund die Kommission um mehr Zeit gebeten, weil die Reform das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen müsse. Bis November 2020 sollten die Änderungen aber in Kraft treten können.

Seit Sommer 2018 läuft gegen Deutschland ein sogenanntes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...