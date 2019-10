Suchmaschinen wie Google müssen laut Macron Medienunternehmen für ihre Inhalte bezahlen. Keine noch so große Firma könne sich über ein Gesetz hinwegsetzen, sagte Frankreichs Präsident.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat betont, dass Suchmaschinen wie Google Medienunternehmen für ihre Inhalte bezahlen müssen. Keine noch so große Firma könne sich über ein Gesetz hinwegsetzen, sagte Macron am Freitag bei einer Gesprächsrunde in Clermont-Ferrand. Der Internet-Riese wolle sich Freiheiten bei einem Gesetz herausnehmen, kritisierte der Präsident. Google hatte Ende September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...