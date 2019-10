Roman Scharf vom Risikokapitalgeber Capital300 erklärt, warum Start-ups aus Osteuropa gerade im Kommen sind - und wie dortige Gründer und US-Investoren voneinander profitieren können.

WirtschaftsWoche: Alle Welt redet von der Tech-Szene im Silicon Valley, Israel oder auch Berlin. Warum sehen Sie sich ausgerechnet nach Start-ups in Osteuropa um?Roman Scharf: Ich war zehn Jahre im Silicon Valley. Natürlich dort gibt es großartige Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie eine riesige Finanzszene. Kein Ort der Welt ist damit vergleichbar. Aber der Markt ist total überhitzt. Einer der Vorteile von Osteuropa ist, dass es dort ebenfalls sehr viele und gut ausgebildete Fachkräfte gibt - und die sind noch nicht zu teuer. Zudem zählen dort selbst kleinere und mittlere Start-ups zu den attraktivsten Arbeitgebern. Während im Silicon Valley alle Spitzenkräfte zu Google oder Facebook wollen, ist in Osteuropa ein Start-up mit 50 Leuten, das einen internationalen Markt bedient, für einen Software-Ingenieur der absolute Traum.

Es geht Ihnen also vor allem um einen günstigen Einstieg?Das ist nur ein Punkt - der wichtigere ist: Es gibt in Osteuropa wirklich hochklassige Universitäten, die in vielen wichtigen Zukunftsthemen vorne mit dabei sind. Die Universität im tschechischen Brno etwa ist weltweit führend bei Spracherkennung - dort forscht ein ganzer Lehrstuhl daran, wie sich aufgenommene Sprache rechnergestützt analysieren, auswerten und weiterverarbeiten lässt. Die haben dort wirklich Weltklasse. In Moskau und Kiew gibt's weltweit führende Professoren in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Diese Liste lässt sich beliebig fortführen. Was Osteuropa auszeichnet, ist eine Mischung aus großartiger Ausbildung und günstigen Ressourcen. Aber klar: Wenn ich als Investor für zwei Millionen Euro statt 15 Prozent an einem Unternehmen 30 Prozent erhalte und man mit dem Investor mehr bewegen kann, haben alle im Erfolgsfall einen höheren Return-on-Investment - wovon das Ökosystem und die nächsten Fonds profitieren.

Ein Gründer könnte sich dagegen sagen: In den USA bräuchte ich durch die höhere Bewertung weniger Anteile an meinen Investor geben - hier muss ich dagegen das Doppelte der Firma verkloppen…Schon, dafür komme ich hier mit dem gleichen Geld aber auch doppelt so weit wegen der viel niedrigeren Kosten. Ein US-Start-up im Valley mit 20 Leuten kommt mit einer Finanzierung von zwei Millionen Dollar nicht mal halb so weit wie ein gleich großes Unternehmen in Warschau.

