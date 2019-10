In gut drei Wochen soll der Brexit kommen, doch fast alle Themen sind ungeklärt. Warum dauert das so lange, wenn die Briten doch unbedingt gehen wollen? Und haben die Iren ein Mitspracherecht? Die wichtigsten Antworten.

Vor gut drei Jahren hat Großbritannien seinen Abschied aus der Europäischen Union angekündigt. Doch beinahe alle Themen rund um den Brexit sind auch einen knappen Monat vor der aktuellen Deadline am 31. Oktober noch ungeklärt. Sicher ist nur, dass sich die Hoffnungen auf eine Trennung in Freundschaft weitgehend zerschlagen haben. Derzeit tobt eher ein erbitterter Scheidungskrieg. Ein Überblick zu den vielen Fragen und wenigen Antworten:

Warum dauern die Brexit-Verhandlungen so lange, wenn die Briten doch unbedingt gehen wollen?Der Brexit spaltet das Vereinigte Königreich im Herzen - vom Streit am Esstisch vieler Familien bis hin zum Unterhaus. Das ist nicht gerade die ideale Situation für die britischen Unterhändler, die einer ungewöhnlich geschlossenen Front der verbleibenden 27 EU-Nationen gegenüberstehen. Als die damalige britische Premierministerin Theresa May mit einem ausgehandelten Brexit-Deal nach Hause kam, wurde der drei Mal vom britischen Parlament abgelehnt. Für die EU gibt es also ein Brexit-Szenario, das jedoch in Großbritannien nicht durchkam.

Wie geht der neue britische Premier Boris Johnson vor?Um den Knoten zu lösen, versucht der neue Premierminister Boris Johnson in Tagen zu ändern, woran die Brexit-Unterhändler Jahre gearbeitet haben. Er fordert fundamentale Änderungen, besonders mit Blick auf das zum Vereinigten Königreich gehörende Nordirland und das EU-Mitglied ...

