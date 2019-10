05.10.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly: Wir haben das 1 Mrd. schwere Investitionsprogramm für das neue Werk in Chongqing in unserem Modell berücksichtigt. Die Kosten für den Kapazitätsausbau werden die Cash Flows bis 2023 belasten und führen zu unserem niedrigeren Kursziel von 18,0 Euro (zuvor: 24,0 Euro). Ausblick. Produktionsstart der neuen Fabrik für IC-Substrate für die Anwendung von Hochleistungsrechner-Modulen in Chonquing ist für Ende 2021 geplant. Ab 2024 wird das 3. Werk an diesem Standort bedeutend zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...