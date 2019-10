Bayer ist ein Weltkonzern, keine Frage. Das Unternehmen war 2018 nach eigenen Angaben mit 420 Gesellschaften in 90 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Und doch ist Bayer mit seinen jeweiligen Standorten auch stets direkter Nachbar. Das gilt auch für Bergkamen in NRW, dem größten Standort der Bayer AG zur Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe. Mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fertigen dort Steroidhormone, Kontrastmittel und Zwischenprodukte. Was da genau passiert, das soll ab ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...