Olaf Scholz fordert eine stärkere Rolle der EU im Finanzsektor. Facebooks Digitalwährung sieht er "sehr, sehr kritisch" - und fordert ein elektronisches Zahlungssystem für Europa, um das Feld nicht anderen zu überlassen.

Olaf Scholz, 61, ist seit März 2018 Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Der Jurist war Bürgermeister von Hamburg (2011-2018) und Arbeitsminister in der erste großen Koalition unter Angela Merkel (2007-2009). Gerade bewirbt er sich mit der Brandenburgerin Klara Geywitz um den SPD-Vorsitz.

Herr Scholz, was hält Sie nachts länger wach - die Lage der SPD oder die Konjunktur?Ich habe das große Glück, einen guten Schlaf zu haben. Ich lasse mich von Problemen nicht so leicht erschrecken. Die Lage der SPD ist nicht gut. Ich finde, die Partei hat mehr Zustimmung verdient, sie ist wichtig für die Zukunft unseres Landes. Vieles, was wir an Deutschland schätzen, hat mit der Sozialdemokratie zu tun: Die SPD hat für die Demokratie gekämpft, für die Würde der Arbeitenden, für die soziale Marktwirtschaft. Wenn es in Deutschland gerecht zugehen soll, brauchen wir die SPD.

Täuscht der Eindruck, oder driften Sie - Beispiel SPD-Vermögensteuer - nach links?Als pragmatischer Sozialdemokrat weiß ich, dass eine Gesellschaft nur gut funktionieren kann, wenn das Steuersystem gerecht ist. Das ist eine Frage der Fairness. Wenn ein Gemeinwesen nicht die Mittel hat, um seine Aufgaben zu erfüllen, gewinnen die Populisten mit ihren vollmundigen Versprechen. Siehe Brexit, siehe Trump. So weit sollten wir es bei uns nicht kommen lassen.

Wir kommen auf den Linksdrall noch zurück. Aber haben wir Sie hier gerade richtig verstanden: Die Vermögensteuer soll einen deutschen Donald Trump oder Boris Johnson verhindern helfen?Wir brauchen ein gerechtes Steuersystem, das auch hohe Vermögen angemessen besteuert. Ich halte es für ein demokratisches Problem, dass die Vermögensteuer seinerzeit ohne Beschluss des Bundestags einfach verschwunden ist. Sie wurde auf Eis gelegt, nachdem das Bundesverfassungsgericht in den Neunzigerjahren richtigerweise festgestellt hatte, dass es eine ungleiche Bewertung von Immobilien gegenüber anderem Vermögen gibt. Seither hat die Politik das nicht in Ordnung gebracht.

Und wie wollen Sie das Problem bei fast 36 Millionen Immobilien nun lösen?Für die Erbschaftsteuer ermitteln wir genaue Werte. Und für die Grundsteuer ist eine regelmäßige Aktualisierung der Immobilienwerte vorgeschrieben.

Was aber nach 1964 im Westen nie geschah.Richtig, es gehört zu den Merkwürdigkeiten der deutschen Politik, dass das jahrzehntelang klaglos hingenommen worden ist. Das Bundesverfassungsgericht hat von uns nun verlangt, das Bewertungssystem zu aktualisieren.Und damit hätten Sie künftig die nötigen Daten, um die Vermögensteuer wiederzubeleben?Jedenfalls ist die Immobilienbewertung nicht mehr so schwierig.

Die Steuerlast ist in Deutschland allerdings nicht gering, die Unternehmenssteuern zählen sogar zu den höchsten in der Welt. Sollten wir die Wirtschaft nicht von Lasten befreien?Die USA haben ihre Unternehmenssteuern massiv gesenkt, im Gegenzug steigt die Staatsverschuldung. Das ist auf Dauer keine kluge Politik. Denn wenn die Verschuldung überhand nimmt, müssen die Steuern irgendwann wieder erhöht werden. Solch ein Steuer-Jo-Jo ist ungesund. Wir sollten nicht in einen Steuersenkungswettbewerb eintreten.

Wird unsere Wirtschaft dann nicht zurückfallen?Nein, gerade sind wir auf internationaler Ebene dabei, eine globale Mindestbesteuerung zu vereinbaren. Die USA haben eine solche Regelung bereits im eigenen Land eingeführt. Wir streben das nun für alle Staaten an, damit sich kein international agierender Konzern mehr davor drücken kann, Steuern zu zahlen. Es lohnt sich dann nicht mehr so sehr, Gewinne in Niedrigsteuerländer zu verschieben. Außerdem wollen wir ein Regelwerk schaffen, damit Digitalkonzerne künftig dort mehr Steuern zahlen, wo sie ihre Geschäfte machen.

Das wäre eine Revolution: die Abkehr vom bisherigen Prinzip, Gewinne im Land der Wertschöpfung zu besteuern. Wie viele Steuereinnahmen wird Deutschland als Exportnation dadurch verlieren?Durch die Mindestbesteuerung wachsen unsere Einnahmen eher. Anders sieht das bei der Debatte über die Neuordnung der Besteuerungsrechte aus, die seit einigen Jahren international geführt wird - hier ist es mein Ziel, Einnahmeverluste für unser Land zu vermeiden. Allerdings können wir den Zug auch nicht völlig aufhalten, denn bestimmte Länder mit großen Absatzmärkten drängen darauf, einen größeren Anteil am Steuerkuchen zu bekommen. Es könnte ...

