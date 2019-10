Gute News für Emerita Resources Corp., denn das Unternehmen berichtete gestern über das positive Gerichtsurteil über die Aznalcóllar Zink-Blei-Silber-Projektberufung. Dies macht gerade Schlagzeilen in den Nachrichten auf nationaler Ebene in Spanien und Emerita ist nun in einer günstigen Position, um den Zuschlag für diese riesige Zinkmine zu erhalten. Aznalcóllar ist eine zuvor produzierende Zink-Blei-Silber-Mine, die in den 1990er Jahren für nur etwa 18 Monate in Betrieb war und aufgrund einer ... (Stephan Bogner)

Den vollständigen Artikel lesen ...