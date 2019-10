New York, 6. Oktober (WNM) - Harris Kupperman, Präsident von Praetorian Capital Management und CEO von Mongolia Growth Group - einer Investmentfirma für Immobilien mit einem Wert von 6,1 Millionen US-Dollar - verkauft derzeit 10 bis 50 Prozent seiner Positionen. Die Überlegungen hinter seinen ungewöhnlichen Maßnahmen sind einfach: Er sieht einen massiven Markt-Crash am Horizont. In einem Interview mit Business Insider sagte Kupperman: "Ich glaube wirklich, dass ein Absturz bevorsteht. Ich habe zwei Abstürze in meinem Leben hinter mir und ich denke, das ist der dritte." Kuppermans These: Er sieht ...

