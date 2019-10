Nein, diese Woche war für Daimler an der Börse wahrlich keine gute. Nach einem Tageshoch von 45,74 Euro am Montag ging es bis am Freitag abwärts auf zeitweilig nur noch 43,30 Euro. Der komplette Kursgewinn aus dem zurückliegenden Monat war damit wieder aufgebraucht. Dabei hatte Daimler doch neben BMW als einer der wenigen Hersteller im September auf dem US-Markt seine Absatzzahlen steigern können, wie am Dienstag bekannt wurde. Und auch aus einem anderen Segment meldet der schwäbische Konzern einen ... (Achim Graf)

